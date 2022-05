Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchte Einbruchsdiebstähle im Stadtgebiet

Speyer (ots)

Im Zeitraum vom 17.05.2022, 21 Uhr, bis zum 19.05.2022, 15 Uhr, setzten unbekannte Täter ein Hebelwerkzeug am Fenster des Mehrgenerationenhauses im Weißdornweg an und versuchten, auf diese Weise ins Gebäudeinnere einzudringen. Die Öffnung des Fensters misslang jedoch. Es entstand Schaden am Fenster in Höhe von ca. 100 Euro.

Im Zeitraum vom 18.05.2022, 21 Uhr, bis zum 19.05.2022, 10 Uhr, setzten unbekannte Täter mehrfach ein Hebelwerkzeug an der Seitentür eines Fahrradgeschäfts in der Tullastraße an und hebelten daran. Auch hier gelang es der Täterschaft nicht, ins Gebäudeinnere vorzudringen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

