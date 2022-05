POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Betrunken zu Supermarkt gefahren und dort eingeschlafen

Schifferstadt (ots) - Am 18.05.2022, um 08:25 Uhr, befuhr eine 53-jährige PKW-Fahrerin die Lessingstraße. Sie stieß gegen ein dort geparkten PKW und kippte in der Folge mit ihrem Fahrzeug auf die linke Seite. Die Fahrerin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden PKW entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

mehr