POL-PDLU: PKW kippt um -Fahrerin leicht verletzt

Mutterstadt/Neuhofen (ots) - Am 09.05.2022 wurden zur Bekämpfung von Eigentumskriminalität in der Speyerer Straße in Mutterstadt sowie in der Jahnstraße in Neuhofen Kontrollen durchgeführt. Dabei kam es bei mehreren Verkehrskontrollen zu kleineren Beanstandungen wie Gurtverstößen und Nichtmitführen von Fahrzeugpapieren Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Schifferstadt Telefon: 062325/495-4209 (oder 0) E-Mail: ...

mehr