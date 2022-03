Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Radfahrer an Bordstein gedrängt - Autofahrer flüchtet - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.03.2022, gegen 12:10 Uhr, soll ein unbekannter Autofahrer in der Dorfstraße in Murg-Niederhof so dicht an einem Radfahrer vorbeigefahren sein, dass dieser an den Bordstein geriet und stürzte. Der 34 Jahre alte Radfahrer verletzte sich dabei leicht. Zu einer Berührung mit dem Pkw war es nicht gekommen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Vom Auto ist bekannt, dass es sich um eine silberne Limousine der C-Klasse von Mercedes-Benz gehandelt haben muss. Zum Fahrenden liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) bittet um sachdienliche Hinweise!

