Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: versuchter Einbruch in Kirche und Aussegnungshalle

Freiburg (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde versuchten Unbekannte in dem Zeitraum zwischen Sonntag, 20.02.2022 und Sonntag, 27.02.2022, in der Kirchstraße in eine Kirche sowie in eine Aussegnungshalle einzubrechen. An mehreren Türen der Kirche sowie an der Tür der Aussegnungshalle konnten mehrere Hebelspuren festgestellt werden. Eine Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell