POL-PDLU: Hanhofen - Brennende Strohballen auf LKW

Speyer (ots) - Am 18.05.2022 gegen 22:50 Uhr bestellte sich ein 28-Jähriger Speisen bei einem Imbiss in der Bahnhofstraße und verhielt sich aufgrund seiner Alkoholisierung ungebührlich gegenüber dem dortigen Personal, indem er Geld hinter die Theke warf und den 40-jährigen Angestellten zum Kämpfen aufforderte. Vor dem Imbiss entwickelte sich eine Rangelei, in welche ein 23-jähriger Bekannter des Angestellten ...

