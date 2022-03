Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Erfolgreiche Ermittlung nach Diebstahl

Offenburg (ots)

Nach einem Diebstahl aus einem Fahrzeug in einer Tiefgarage in der Straße "Kreuzschlag" in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gelang den Ermittlern des Polizeireviers Offenburg ein Ermittlungserfolg. In der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 07:40 Uhr habe ein bis dahin Unbekannter die Fahrzeugscheiben zweier PKW eingeschlagen sowie aus einem nebenstehenden Anhänger neben Bargeld auch diverse Gegenstände entwendet. Insgesamt erbeutete er Diebesgut im Wert von rund 500 Euro und hinterließ ein Sachschaden von schätzungsweise 600 Euro. Durch die sofortige Ortung eines entwendeten elektronischen Gerätes konnte der Standort eines Tatverdächtigen in einem Mehrfamilienhaus in Tatortnähe ausfindig gemacht werden. Während die Beamten die genaue Wohnung, in der sich das Diebesgut mutmaßlich befand, ausfindig machten, flüchtete ein Anwohner aus dem Gebäudeinneren. Die Polizeibeamten nahmen fußläufig die Verfolgung auf und stellten den 37-Jährigen auf einem nahegelegenen Spielplatz. In einem dortigen Mülleimer konnte das geortete Diebesgut sichergestellt werden. Die Wohnanschriften des Mannes wurde daraufhin am Mittwochmorgen durch mehrere Beamte durchsucht, was zum Auffinden des anderen mutmaßlichen Diebesgutes und weiterer Beweismittel führte. Der Enddreißiger muss sich nun mit einem Strafverfahren wegen einen besonders schweren Fall des Diebstahls auseinandersetzen.

/lg

