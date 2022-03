Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden - Spitzenämter im Polizeipräsidium Offenburg werden neu besetzt

Offenburg (ots)

Zum 1. April 2022 bewegt sich in punkto Stellenbesetzung einiges beim Polizeipräsidium Offenburg. Hierbei wechseln gleichermaßen bereits bewährte Führungskräfte ihren Aufgabenbereich, aber auch neue Gesichter gesellen sich zum Führungskreis hinzu. Mit Kriminaldirektor Raoul Hackenjos steht in wenigen Tagen an neuer Mann an der Spitze der Kriminalpolizei. Bislang beim Polizeipräsidium Freiburg tätig tritt er die Nachfolge von Wolfgang Jaeger an. Das Polizeirevier Rastatt wird künftig von Polizeioberrätin Nicole Eschelbach geleitet, die von der Hochschule der Polizei kommend eine neue Herausforderung in der Barockstadt gefunden hat. Nicht neu in den Reihen des Polizeipräsidiums, aber an neuer Wirkungsstätte sind zukünftig Polizeioberrat Guido Kühn und Erster Polizeihauptkommissar Simon Schmitt anzutreffen. Während Kühn sich vom Polizeirevier Achern/Oberkirch verabschiedet und nun die Geschicke des Polizeireviers Offenburg lenkt, wechselt Schmitt in das Kinzigtal zum Polizeirevier Haslach, wo er kommissarisch die Amtsgeschäfte von Martin Ringwald übernimmt. Die Termine zu den offiziellen Amtseinführungen werden rechtzeitig bekannt gegeben und hierzu unter Pressebegleitung eingeladen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell