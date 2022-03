Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Ein Unfall hat am Mittwochnachmittag auf der Lichtentaler Straße zu einem Sachschaden von etwa 15.000 Euro geführt. Gegen 15:40 Uhr war ein Linienbus auf der Lichtentaler Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte die Fahrerin auf Höhe einer Bushaltestelle nach links in die Straße "Augustaplatz" einbiegen, um an einer dortigen Haltestelle anzuhalten. Zeitgleich fuhr ein 75 Jahre alter Mercedes-Lenker auf der Lichtentaler Straße in gleicher Richtung und wollte den Linienbus offensichtlich überholen. Während sich der Senior beim Abbiegevorgang des Busses auf Höhe dessen Hinterachse befand, kam es zur Kollision. Durch den Aufprall wurde Mercedes auf den Renault eines 29-Jährigen geschoben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell