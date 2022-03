Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Zell am Harmersbach (ots)

In der Nacht auf Donnerstag soll es nach vorherigem Alkohol- und Drogenkonsum in einem Wohngebiet zu einem Streit unter Bekannten gekommen sein. Um die Auseinandersetzung zu schlichten, sollen gegen 1:50 Uhr zwei Familienmitglieder des beteiligten Mannes hinzu gekommen sein und die lautstark schreiende Frau aufgefordert haben, die Wohnung zu verlassen. Sie ließ sich jedoch nicht beruhigen und attackierte die beiden Familienangehörigen, weshalb kurz vor 3 Uhr eine Polizeistreife hinzugezogen wurde. Der am Ursprungsstreit beteiligte Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand, sodass er letztlich in eine Spezialklinik gebracht werden musste.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell