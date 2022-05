Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Telefonbetrüger erbeuten Bargeld und Schmuck

Speyer (ots)

Am 18.05.2022 um 10 Uhr erhielt eine 83-Jährige aus Speyer einen Anruf ihrer angeblichen Tochter. Die Anruferin gab vor, auf der Intensivstation mit Omikron zu sein und dringend eine sehr teure Spritze zu benötigen. Anschließend übernahm ein angeblicher Professor das Gespräch, forderte einen Geldbetrag in Höhe von 20.000 Euro von der 83-Jährigen und fragte sie auch nach Schmuck. Die 83-Jährige befolgte die Anweisungen des angeblichen Professors, packte Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro in einen Umschlag und übergab diesen einem Mann, der bereits vor ihrer Haustür wartete. Die Polizei rät:

- Ärzte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Firmen oder Behörden werden Sie am Telefon nicht bitten, Geld zu überweisen.

- Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie einen Betrüger in der Leitung haben, fragen Sie den Anrufer nach einer Erreichbarkeit, unter der Sie zurückrufen können und rufen Sie bei der Firma oder Behörde direkt an, um herauszufinden, ob es diesen Mitarbeiter wirklich gibt.

- Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre finanziellen Verhältnisse. - Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

- Denken Sie daran: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

- Lassen Sie Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen. So können die Täter Sie nicht mehr ausfindig machen. Zum Ändern eines Telefonbucheintrags wenden Sie sich an ihren Telefonanbieter.

- Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen! Geben Sie den Betrügern keine Chance und legen Sie einfach den Hörer auf! Nur so werden Sie Betrüger los.

- Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie einen verdächtigen Anruf erhalten haben. Benutzen Sie dabei nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern suchen Sie die Nummer selbst heraus.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell