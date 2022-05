POL-PDLU: Speyer - Einbrüche in Gastrobetrieb und Stadtvilla

Speyer (ots) - Am Mittwoch, dem 18.05.2022 gegen 16:40 Uhr, geriet ein mit mehreren Heuballen beladener LKW auf der B39 aus unbekannter Ursache in Brand. Dieser befuhr die B39 aus Neustadt/Weinstraße kommend in Richtung Speyer. In Höhe der Abfahrt Hanhofen-Ost stellte der 37-jährige Fahrer den Brand auf seinem LKW fest und konnte im Abfahrtsbereich unverletzt ...

mehr