POL-PDLU: Hanhofen - brennender LKW auf B39-Höhe Abfahrt Hanhofen-Ost

Speyer (ots)

Am Mittwoch, dem 18.05.2022 gegen 16:40 Uhr, geriet ein mit mehreren Heuballen beladener LKW auf der B39 aus unbekannter Ursache in Brand. Dieser befuhr die B39 aus Neustadt/Weinstraße kommend in Richtung Speyer.

In Höhe der Abfahrt Hanhofen-Ost stellte der 37-jährige Fahrer den Brand auf seinem LKW fest und konnte im Abfahrtsbereich unverletzt anhalten.

Die Feuerwehr ist mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Die B39 ist halbseitig in Richtung Speyer bis auf Weiteres gesperrt.

