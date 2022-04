Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Trier-Quint (ots)

Am Samstag, 16.04.2022, gegen 01:40 Uhr ereignete sich in der Quinter Straße in Trier-Quint ein Verkehrsunfall, bei dem mehrere PKW beschädigt wurden. Die 25-jährige Fahrzeugführerin eines Seat befuhr die Quinter Straße in Richtung Ehrang, streifte zunächst mit ihrem PKW einen dort abgestellten Anhänger und kollidierte schließlich mit einem weiteren geparkten Renault, der wiederum durch die Wucht des Aufpralls in einen vor ihm stehenden Opel geschoben wurde. Da die Fahrzeugführerin des Seat unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, einhergehend mit einer Trunkenheitsfahrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 EUR. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da die zuständige Polizeiinspektion Schweich zum Zeitpunkt des Unfalls anderweitig im Einsatz war, wurde die Aufnahme des Verkehrsunfalls von der Polizeiautobahnstation Schweich übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell