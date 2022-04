Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Hundebiss am Weiher in Allenbach

Allenbach (ots)

Am 15.04.2022 befuhr ein 74-jähriger Fahrradfahrer gegen 14:15 Uhr einen Weg auf Höhe des Allenbacher Weihers, als dort ebenso zwei junge Frauen, ca. Anfang/ Mitte 20, mit zwei größeren braunen Hunden unterwegs waren. Hinsichtlich der Hunderasse liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Der Geschädigte beschreibt, dass eine der beiden Frauen bereits zuvor sichtlich Probleme hatte, ihren Hund an der Leine zu halten. Plötzlich habe sich dann eines der Tiere losreißen können. Der Hund lief auf den Fahrradfahrer zu und biss diesem in den rechten Unterarm. Hierbei zog sich der Geschädigte eine leichte Verletzung in Form einer kleineren Schürfwunde zu. Der Geschädigte erstattete im Nachgang Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Um wen es sich bei der Hundebesitzerin handelt ist derzeit noch unklar. Laut dessen Angaben wurde der Vorfall von mehreren am Weiher befindlichen Personen wahrgenommen. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise hinsichtlich der Besitzer des Hundes sind telefonisch (tel. 06781-5610) an die sachbearbeitende Polizeidienststelle in Idar-Oberstein zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell