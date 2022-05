Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Randalierer in Einkaufsmarkt

Ludwigshafen (ots)

Am 18.05.2022 gegen 18:40 Uhr bedrängte ein 27-Jähriger aus ungeklärter Ursache den Angestellten eines Einkaufsmarktes in der Franz-Kirrmeier-Straße und stellte sich in Boxerstellung vor diesen. Auch gegenüber einem Kunden nahm der 27-Jährige die Boxerstellung ein und verfolgte diesen bis zu dessen Fahrzeug. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeistreife spuckte der 27-Jährige herum und schrie aggressiv. Die Polizeibeamten brachten ihn zu Boden, fesselten ihn und nahmen ihn in Gewahrsam.

