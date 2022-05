Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schlägerei in Imbiss

Speyer (ots)

Am 18.05.2022 gegen 22:50 Uhr bestellte sich ein 28-Jähriger Speisen bei einem Imbiss in der Bahnhofstraße und verhielt sich aufgrund seiner Alkoholisierung ungebührlich gegenüber dem dortigen Personal, indem er Geld hinter die Theke warf und den 40-jährigen Angestellten zum Kämpfen aufforderte. Vor dem Imbiss entwickelte sich eine Rangelei, in welche ein 23-jähriger Bekannter des Angestellten eingriff. Der 28-Jährige schubste diesen, sodass er zu Boden fiel. Daraufhin schlug der Angestellte dem 28-Jährigen mehrfach mit der Faust in das Gesicht, wodurch dieser eine Nasenbeinfraktur und Prellungen im Gesicht davontrug und in einem Krankenhaus versorgt werden musste. Der 40-Jährige und der 23-Jährige trugen nur Kratzwunden und Schwellungen davon. Ein Atemalkoholtest bei dem 28-Jährigen ergab einen Wert von 0,47 Promille.

