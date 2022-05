Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrskontrollen am Donnerstag

Speyer (ots)

Am 19.05.2022 um 07:10 Uhr stellte eine Polizeistreife einen 31-Jährigen in der Wormser Landstraße fest, der auf einem sogenannten "OneWheel" oder "Monowheel" fuhr. Dabei handelt es sich um ein Skateboard mit Elektromotor. An dem kuriosen Gefährt war kein Versicherungskennzeichen angebracht - mangels Betriebserlaubnis können solche Gefährte in rechtlicher Hinsicht nicht im öffentlichen Verkehrsraum betrieben werden. Das Gefährt erreichte eine Geschwindigkeit von ca. 20 km/h. Die Polizeibeamten stellten es sicher, um die Weiterfahrt zu unterbinden. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Um 10 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 27-jährigen Fahrer eines Mofas an der Gedächtniskirche. Er verfügte lediglich über eine Prüfbescheinigung für Mofas bis 25 km/h. Da sein Gefährt allerdings eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 35 km/h erreichte, stellten die Beamten seinen Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten die Weiterfahrt. Ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

