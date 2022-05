Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit Laserpointer

Speyer (ots)

Am 19.05.2022 um 22:16 Uhr leuchtete ein 59-Jähriger in der Spaldinger Straße mit einem Laserpointer in den fahrenden PKW eines 23-Jährigen, ohne hierbei die Augenpartie gezielt anzuleuchten. Der 23-Jährige wurde glücklicherweise nicht geblendet. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte den alkoholisierten, torkelnden 59-Jährigen vor Ort fest und stellte bei der Durchsuchung seiner Person den mutmaßlich genutzten Laserpointer sicher. Der 59-Jährige war nicht zur Durchführung eines Atemalkoholtests im Stande. Da er infolge seiner Alkoholisierung nicht mehr wegefähig war, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

