POL-BOR: Borken - Radfahrerin erfasst

Bocholt (ots) - Mit Gewalt wollten Unbekannte in der Nacht zum Samstag in ein Gartencenter in Bocholt eindringen. Es gelang den Tätern jedoch nicht, in die Räumlichkeiten an der Siemensstraße zu kommen. Die Einbrecher hatten sich an mehreren Türen vergeblich zu schaffen gemacht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

