POL-PDLU: Dudenhofen - Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Dudenhofen (ots)

Am 20.05.2022 um 02:52 Uhr hebelten mehrere unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen auf und entwendeten die Geldkassette. Der Sach- und Diebstahlsschaden lässt sich noch nicht beziffern. Zeugen beobachteten eine Person mit rotem Kapuzenpullover, die sich zu Fuß in Richtung Jahnstraße entfernte. Eine weitere Person mit schwarzem Kapuzenpullover flüchtete zu Fuß in Richtung Albrecht-Dürer-Straße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht mehr zur Ergreifung der Täter.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de)

