Polizei Dortmund

POL-DO: Seniorin bei Raub verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0383

Bei einem Handtaschenraub heute am frühen Morgen (31.3.) in Dortmund Mitte wurde eine 66-jährige Frau schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen lief die Dortmunderin gegen 3 Uhr von der Unfallklinik Nord in Richtung Innenstadt. Auf dem Weg habe sie sich verlaufen und sei im Endeffekt in der Stollenstraße gelandet. In unbekannter Höhe kam plötzlich ein unbekannter Mann auf sie zu und riss ihr brutal die Handtasche von der Schulter. Der Täter flüchtete mit der Tasche in Richtung Nordmarkt.

Die Seniorin stürzte auf den Boden und verletzte sich nicht unerheblich an ihrer Hand.

Der männliche Täter soll circa 30 Jahre alt sein und eine große, schlanke Statur gehabt haben. Er war dunkel gekleidet, unter anderem mit einem dunklen Basecap.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter 0231-132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell