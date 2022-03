Polizei Dortmund

POL-DO: Raubüberfall auf Schnellrestaurant in Dortmund-Kley: Polizei bittet um Hinweise auf Täter und einen Audi

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0382

Drei mit Pistolen bewaffnete Männer bedrohten am Mittwoch (30.3.2022) die Kunden und das Personal der McDonalds-Filiale an der Brandschachtstraße in Dortmund-Oespel. Sie erbeuteten bei dem Raubüberfall einen geringen Bargeldbetrag und flüchteten mit einem Auto in Richtung Lütgendortmund. Die Polizei fahndet nach den Männern und sucht Zeugen.

Um 20.40 Uhr betraten die maskierten Männer das Schnellrestaurant. Zwei von ihnen bedrohten das Verkaufspersonal hinter der Theke und entwendeten das Geld aus den Kassen. Ein weiterer Komplize richtete die Waffe auf die Kunden. Anschließend flüchteten die Männer mit einem dunklen Audi (Viertürer). Der Rettungsdienst versorgte schockierte Zeugen.

Die Flucht in dem Audi mit einem gestohlenen Dortmunder Kfz-Kennzeichen führte über die Borussiastraße / Ecke Kleyer Weg laut Zeugenaussagen in Richtung Lütgendortmund. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat den Audi und die Personen vor und nach der Tat gesehen und kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort der Tatverdächtigen machen?

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei in Dortmund unter Tel. 0231/ 132 7441.

