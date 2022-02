Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Exotischer Spinnenfund in einem Krefelder Lebensmittel-Discounter

Krefeld (ots)

Ein nicht ganz alltäglicher Einsatz wurde der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld am Abend des 31. Januar gemeldet. Mitarbeiter eines Lebensmitteldiscounters an der Alte Rather Straße in Krefeld-Elfrath entdeckten eine handtellergroße Spinne in einer Bananenkiste aus der Dominikanischen Republik. Der erfahrene Leitstellendisponent alarmierte daraufhin ein Kleineinsatzfahrzeug mit einem Reptilienexperten sowie den Führungsdienst. Die Mitarbeiter des Discounters reagierten vorbildlich und hatten die gesamte Bananenkiste bereits in einem Plastiksack sicher verpackt. Über die Fotodokumentation der Angestellten konnte der Fachmann der Feuerwehr die Spinne rasch als Warmhaus-Riesenkrabbenspinne identifizieren. Diese Spinne ist in südamerikanischen Gefilden beheimatet, ein Biss dieser Gattung sei zwar giftig, aber nicht tödlich. Im Verlauf konnte die Spinne in eine Transportkiste der Feuerwehr umgesiedelt werden und einem Tierrettungsdienst zur weiteren Inobhutnahme übergeben werden. Bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt.

Die 5 Einsatzkräfte der Hauptfeuer- und Rettungswache konnten nach etwa einer Stunde zu ihrer Wache zurückkehren.

