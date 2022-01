Feuerwehr Krefeld

FW-KR: Erhöhtes Einsatzaufkommen bei der Feuerwehr Krefeld

Krefeld (ots)

Am heutigen Mittwoch, 26.01.2022 wurde die Feuerwehr Krefeld zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr teilweise parallel zu zwei Wohnungsbränden, zwei Kaminbränden und zwei ausgelösten automatischen Brandmeldeanlagen alarmiert, bei denen insgesamt drei Personen gerettet wurden.

Um 10:09 Uhr wurden beide Wachen der Berufsfeuerwehr zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Canisiusstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand eine Wohnung im Erdgeschoss in Vollbrand und der Treppenraum war stark verraucht. Eine Person befand sich, vom dichten Rauch eingeschlossen, auf dem Balkon des 3. Obergeschosses und wurde von den Einsatzkräften über eine Drehleiter gerettet. Zwei weitere Personen konnten über Treppenräume in Sicherheit gebracht werden. Alle drei Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht und blieben unverletzt. Trupps unter Atemschutz setzten mehrere Rohre zur Brandbekämpfung ein und die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung. Alle angrenzenden Wohnungen wurden kontrolliert. Die Brandwohnung ist unbewohnbar.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Da die Kräfte der Berufsfeuerwehr an der Einsatzstelle Canisiusstraße gebunden waren, wurde die Freiwillige Feuerwehr aus Hüls zur Wachbesetzung alarmiert.

Während des laufenden Einsatzes wurde die Einheit Hüls um 10:36 Uhr auch benötigt und zum Berufskolleg Vera Beckers in der Girmesgath alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst, weil Brandgeruch festgestellt worden war. Im Laufe der Lagefeststellung durch die Einsatzkräfte konnte der festgestellte Brandgeruch jedoch auf die Rauchentwicklung in der benachbarten Canisiusstraße zurückgeführt werden. Die Räumlichkeiten wurden kontrolliert und gelüftet.

Um 11:03 Uhr löste eine weitere Brandmeldeanlage in einem Altenheim in der Tannenstraße aus. Vor Ort wurde eine Fehlauslösung durch Staubentwicklung festgestellt. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnten schnell wieder einrücken.

Ein weiterer Notruf erreichte die Leistelle der Feuerwehr und meldete um 12:31 Uhr einen Wohnungsbrand in der Alten Linner Straße. Vor Ort brannten Holzteile auf einer eingeschalteten Herdplatte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf die Wohnung verhindert werden. Auch hier wurden keine Personen verletzt.

Gegen 14:30 Uhr meldeten Anwohner der Straße Hannchensdyk einen Kaminofenbrand in ihrer Wohnung. Nach der ersten Erkundung der Einsatzstelle konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden. Eine kurzzeitig aufgetretene Stichflamme hatte nicht zu einer Brandausbreitung geführt. Personen wurden nicht verletzt.

Schließlich wurde um 15:34 Uhr über den Notruf 112 zunächst ein Dachstuhlbrand im Nachtigallenweg in Forstwald gemeldet. Beide Wachen der Berufsfeuerwehr rückten sofort aus. Am Einsatzort angekommen konnte eine leichte Rauchentwicklung im Dachbereich festgestellt werden. Ein Nachbar hatte bereits vor Eintreffen der Feuerwehr begonnen, mittels eines Pulverlöschers einen Brand im Schornstein zu bekämpfen. Der Kaminbrand wurde schließlich durch die Einsatzkräfte in Zusammenarbeit mit einem Schornsteinfeger endgültig gelöscht. Auch hier wurden keine Personen verletzt.

Insgesamt waren bei den verschiedenen Einsätzen ca. 70 Einsatzkräfte verschiedener Freiwilliger Feuerwehren sowie beide Wachen der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungs-dienst für Krefeld im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Krefeld, übermittelt durch news aktuell