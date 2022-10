POL-BOR: Gronau - Joint zeigte seine Wirkung

Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Butenpaß Tatzeit: zwischen 12.10.22, 20.00 Uhr, und 13.10.22, 17.00 Uhr Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag verschafften sich noch unbekannte Täter Zugang zum Hundeplatz am Butenpaß und brachen dort die Laube gewaltsam auf. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr) Kontakt für ...

