Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugenaufruf nach Einbruch in Jugendtreff

Borken (ots)

Tatort: Borken, Freiheit

Tatzeit: zwischen 12.10.22, 19.10 Uhr, und 13.10.22, 12.30 Uhr

Bislang unbekannte Täter hebelten in der Nacht zum Donnerstag ein Fenster des Jugendtreffs an der Straße Freiheit auf und drangen in das Gebäude ein, wo sie eine Tür aufhebelten und mehrere Räume durchsuchten. Entwendet wurde eine Yamaha-Stereoanlage. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell