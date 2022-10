POL-BOR: Bocholt - 1. Zwischenbilanz zu Herbstkirmes

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Stenerner Weg Tatzeit: zwischen 12.10.22, 13.30 Uhr, und 13.10.22, 08.10 Uhr Bislang unbekannte Täter brachen an einem Schulgebäude am Stenerner Weg ein Metallgitter auf und schlugen die dahinter befindliche Fensterscheibe ein. Entwendet wurde nach dem bisherigen Kenntnisstand nichts. Das Geschehen trug sich in der Nacht zum Donnerstag zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die ...

