POL-ST: Hörstel, Zeuge nach versuchtem Automatenaufbruch bedroht

Rheine (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Montag (08.08.) auf Dienstag (09.08.) im Rheiner Stadtgebiet drei Fahrzeuge aufgebrochen. In der Zeit von 20.00 Uhr bis 11.30 Uhr wurde an der Basilikastraße 19 ein schwarzer BMW aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginneren wurden das Lenkrad und die Radio- und Navigationseinrichtung entwendet. In Rheine-Gellendorf drangen die unbekannten Täter am Schlehdornweg 11 in der Zeit ...

