Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Brand in Filteranlage

Vreden (ots)

Ereignisort: Vreden, Südlohner Diek

Ereigniszeit: 13.10.2022, 01:20 Uhr

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aufgrund eines technischen Defekts in einer Filteranlage zu einem Brand in einem Vredener Betrieb. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 01.20 Uhr zum Hersteller von Lkw-Trailern am Südlohner Diek aus, um die Flammen zu bekämpfen. Rund zwei Stunden zuvor war es in einer kleineren Anlage neben dem späteren Brandort zu einem Feuer gekommen, in dessen Folge die Produktion unterbrochen werden musste. Der Betrieb richtete nach Beendigung des ersten Feuerwehreinsatzes eine Brandwache ein. Nach dem Anfahren der Produktionsstrecke trat Rauch aus der Anlage und es entwickelte sich wenig später der folgenschwere Brand. Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen auf andere Produktionsbereiche. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden geht nach erster Schätzung in die Millionen.

