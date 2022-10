Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugenaufruf nach Katalysatordiebstahl auf Bahnhofstraße

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Bahnhofstraße - Parkplatz am Bahnhof

Tatzeit: zwischen 11.10.2022, 05.20 Uhr, und 12.10.2022, 00:05 Uhr

Der Mittwoch war gerade fünf Minuten alt, als ein Autofahrer in Gronau stutzig wurde. Er hatte gerade den Motor seines auf einem Parkplatz am Bahnhof geparkten weißen Opel gestartet, begleitet von einer ohrenbetäubenden Geräuschkulisse. In einer Werkstatt war der Grund schnell ermittelt: Unbekannte hatten den Katalysator abgebaut und mitgenommen. Abgestellt hatte der Geschädigte den Astra am Dienstagmorgen gegen 05.20 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell