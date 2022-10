Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Erneut Brandmelder grundlos eingeschlagen

Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße

Tatzeit: 12.10.2022, 23:33 Uhr

Nach einer längeren Zeit erreichte die Feuerwehr Ahaus am späten Mittwochabend erneut ein Brandmeldealarm aus der Tiefgarage unter einem Gebäudekomplex an der Bahnhofstraße. Feuerwehr und Polizei rückten an. Einen Brand fanden sie nicht vor, aber einen eingeschlagenen Melder. Unbeobachtet blieb die Aktion nicht. So fahndete die Polizei mit einer detaillierten Beschreibung nach dem mutmaßlichen Verursacher des Fehlalarms. Unweit des Tatortes trafen die Beamten eine Personengruppe an, in der sich Personen befanden, die sich zweifelsfrei am Einsatzort aufgehalten hatten. Einer ergriff die Flucht. Ein 15-jähriger Ahauser gab an, von dem gerade Geflüchteten zu der Tat angestiftet worden zu sein. Kennen wollte er den Unbekannten nicht. Die Ermittlungen der Kripo Ahaus dauern an. In der Vergangenheit kam es in den Tiefgaragen Königstraße und Bahnhofstraße zu einer Vielzahl von mutwillig herbeigeführten Alarmauslösungen. Die Polizei bittet Zeugen, Kontakt mit den Ermittlern im KK Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell