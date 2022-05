Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Beamte beleidigt und mit Blut bespritzt + Mann entblößt sich + Vorfahrt eines Motorrads missachtet

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 06.05.2022:

Beamte beleidigt und mit Blut bespritzt + Mann entblößt sich + Vorfahrt eines Motorrads missachtet

Gießen: Beamte beleidigt und mit Blut bespritzt

Offenbar nicht unbedarft, was Ladendiebstahlsdelikte angeht, war ein 42 - Jähriger Mann, als er am Donnerstagabend im Seltersweg Kleidungsstücke im Wert von über 200 Euro mitnehmen wollte. Er hatte an den Gegenständen die Diebstahlssicherung entfernt, steckte sie in eine Tasche und wollte dann mit den Sachen flüchten. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten wurden von dem Asylbewerber aus Aserbeidschan beleidigt und bedroht. Kurz vor der Festnahme spritzte der mutmaßliche Dieb noch Blut in die Richtung der Schutzleute. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Grünberg: Holzpavillon beschädigt

Am Winterplatzt haben unbekannte Persien am Donnerstag, gegen 19.45 Uhr, ein Holzpavillon beschädigt. Laut Zeugen soll es sich um zwei Männer und eine frau handeln. Diese sollen gegen mehrere Bretter getreten haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Handtasche in der Neustadt entwendet

In der Neustadt wurde am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, eine Handtasche entwendet. Die Unbekannten hatten an einer Haltestelle zugeschlagen. In der Handtasche befanden sich verschiedene Ausweise. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mann entblößt sich

Im Bereich des Schwanenteichs hat sich am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr, ein Exhibitionist aufgehalten. Der Unbekannte soll sich dort vor Frauen, die vorbei gejoggt sind, entblößt haben. Er soll auf einer Parkbank gesessen haben und etwa 18 Jahre alt sein. Getragen habe er, so die zeugen, ein T-Shirt, eine beige Hose und einen Fahrradhelm. Offenbar flüchtete er, bevor eine Streife kam, mit seinem Fahrrad. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Pohlheim: Bus streift Audi beim Vorbeifahren

1.500 Euro Sachschaden beklagt die Besitzerin eines Audi nach einer Unfallflucht von Donnerstag (05.Mai) gegen 17.10 Uhr in der Gießener Straße in Watzenborn-Steinberg. Beim Vorbeifahren streifte ein Bus den am Fahrbahnrand geparkten schwarzen A3. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem Fahrer aus dem Landkreis Gießen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Beim Parken Toyota touchiert

Zwischen Mittwoch (04.Mai) 19.00 Uhr und Donnerstag (05.Mai) 19.00 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter in der Keplerstraße einen geparkten Toyota. Vermutlich beim Parken beschädigte ein Unbekannter den weißen Aygo an der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 150 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Auf Parkplatz BMW beschädigt

Am Sonntag (01.Mai) zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr beschädigte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in der Lahnstraße vermutlich bei einem Parkmanöver einen geparkten schwarzen BMW 535 an der Heckstoßstange. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Grünberg: Vorfahrt eines Motorrads missachtet

Donnerstagnachmittag (05.Mai) gegen 15.30 Uhr befuhr eine 87-jährige Frau in einem Skoda die Londorfer Straße in Richtung Bahnhofstraße. Im Kreuzungsbereich zur Bahnhofstraße übersah die Skoda-Fahrerin offenbar einen 74-Jährigen Motorradfahrer, der auf der Londorfer Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Kradfahrer stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1.050 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Beim Ausparken Skoda touchiert

Ein Unbekannter touchierte am Donnerstag (05.Mai) gegen 14.35 Uhr beim Ausparken in der Dammstraße einen geparkten grauen Skoda Fabia an der hinteren Stoßstange. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Beim Abbiegen VW touchiert

Ein 47-jähriger Mann in einem LKW mit Anhänger befuhr am Donnerstag (05.Mai) gegen 16.00 Uhr die Wilhelmstraße und beabsichtigte in den Aulweg abzubiegen. Beim Abbiegen touchierte der LKW-Fahrer mit seinem Anhänger den VW eines 23-Jährigen, der an der roten Ampel im Aulweg hielt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

B457/Lich: Zusammenstoß mit Reh

Donnerstagabend (05.Mai) gegen 21.50 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Schotten in einem BMW die Bundesstraße 457 von Gießen in Richtung Lich als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß, den das Tier nicht überlebte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 3.500 Euro.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell