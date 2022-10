POL-BOR: Bocholt - Polizei auf Herbstkirmes vorbereitet

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus-Alstätte, Haaksbergener Straße Tatzeit: 08.10.2022, gegen 14:00 Uhr Aus einer Jackentasche entwendet haben Unbekannte eine Geldbörse in Ahaus-Alstätte. Der Geschädigte erledigte seine Einkäufe in einem Discountermarkt an der Haaksbergener Straße, als die Täter gegen 14.00 Uhr unbemerkt zugriffen. Ein Zeuge fand um 14.20 Uhr das Portemonnaie auf dem Radweg der Kreisstraße 17 unweit ...

mehr