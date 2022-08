POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Ahornweg/ Fahrradbesitzerin gesucht

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Mühlenstraße in Lüdinghausen einen schwarzen Motorroller gestohlen. Zwischen 18 Uhr am Freitag (29.07.22) und 15 Uhr am Montag (01.08.22) haben die Täter diesen aus einem Durchgang des Wohnhauses entwendet. Dieser verbindet die Mühlenstraße mit dem innerstädtischen Parkplatz P3 Ostwall. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: ...

mehr