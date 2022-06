Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Drogeneinfluss ohne Führerschein und Zulassung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Abend des 11.06.2022 um ca. 19:50, wurden im Rahmen einer Verkehrskontrolle, bei einem Autofahrer drogentypische Auffallerscheinungen hinsichtlich Marihuana festgestellt. Der Fahrzeugführer gab an, vor Fahrtantritt einen Joint geraucht zu haben. Zuvor hatte der Fahrzeugführer direkt aus freien Stücken zugegeben, dass er keinen Führerschein besitze. Weiterhin gab der Fahrzeugführer an, dass er das Fahrzeug selbst am Vortag aus Ludwigshafen überführt habe. Im Nachgang konnte durch die Polizei ermittelt werden, dass auch die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen, nicht für dieses ausgegeben wurden.

