Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wie Bonny und Clyde

Jena (ots)

Ein Pärchen war am Dienstagmittag in einer Parfümerie in der Goethestraße in Jena auf Beutezug. Der Mann steckte ein hochwertiges Parfum im Wert von über 100 Euro in die Innentasche seiner Jacke und verließ im Anschluss mit seiner weiblichen Begleitung das Geschäft. Trotz intensiver Fahndung und zahlreicher Hinweise konnte das Paar nicht ausfindig gemacht werden. Doch durch die Inaugenscheinnahme der Überwachungsvideos konnten die beiden Personen namentlich bekannt gemacht werden, da sie der Polizei keine Unbekannten sind.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell