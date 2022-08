Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Mitwick/ Dülmener bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Ein 40-jähriger Dülmener ist am Montag (01.08.22) mit seinem Auto von der L551 abgekommen. Gegen 22.35 Uhr war er in Fahrtrichtung Buldern unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen prallte das Auto im Bereich einer Fußgängerüberquerung gegen die Bordsteinkante. Durch die Wucht wurden die linken Reifen beschädigt, was nach derzeitigem Stand zum Druckverlust führte. Der Dülmener fuhr über das Bankett und geriet in den Straßengraben. Hierbei beschädigte das Auto ein Straßenschild. Bei dem Aufprall mit dem Schild schleuderte es in den Straßengraben. Dort kam das Auto auf dem angrenzenden Feld zum Stehen. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Dülmener in ein Krankenhaus. Die Straße war an der Unfallstelle komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell