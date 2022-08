Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/Sachbeschädigungen

Zwischen Samstag (30.07.22) und Sonntag (31.07.22) haben Unbekannte mehrere Sachbeschädigungen in Nottuln verursacht. Zwischen 00.30 Uhr und 00.45 Uhr brannten in der Nacht auf Sonntag ein Fahrrad und eine Parkbank auf einem Spielplatz an der Steverstraße in Appelhülsen.

Auf dem Gelände der Liebfrauenschule in Nottuln brannte in der Nacht auf Samstag (30.07.22) eine Mülltonne. Als die Polizei gegen 3.35 Uhr eintraf, hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Vor Ort lagen zudem die Überreste eines Gartentisches.

Am Sonntagmorgen (31.07.22) entdeckten Zeugen gegen 8.30 Uhr eine beschädigte Ruhebank im Rhodepark. Am Samstagabend war die laut Zeugen im unteren Bereich noch intakt.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

