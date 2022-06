Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Teure Autoräder gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Rottweil (ots)

Autoräder im Wert von rund 40.000 Euro sind in der Nacht zum Dienstag bei zwei Autohäusern auf der Saline gestohlen worden. Die vorwiegend neuwertige Autos, an denen die Räder abmontiert wurden, waren im Freien abgestellt. Aufgebockt auf Pflastersteine fanden die Beschäftigten der beiden betroffenen Autofirmen ihre vier Audi-Geländewagen der Modellreihen Q3, Q5, SQ7 und Q8 und einem fünften AMG-Mercedes des Typs GLC ohne Räder am Morgen auf. An einem Auto wurde sogar noch die Bremsanlage abgebaut. Von den Dieben, die ersten Ermittlungen zufolge zwischen drei und vier Uhr am Werk waren und einen weißen Transporter benutzten, fehlt bislang jede Spur. Die Polizei warnt vor einem Ankauf gestohlener Autoteile. Hierbei macht man sich grundsätzlich der Hehlerei strafbar. Gekaufte Teile, die aus Diebstählen stammen, können grundsätzlich sichergestellt oder beschlagnahmt werden. Weitere Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Rottweil unter Telefon 0741 4770 entgegen.

