POL-OE: 45-Jährige bei Auffahrunfall verletzt

Finnentrop (ots) - Am Dienstag (30. August) gegen 07:40 Uhr ist einem Polizeibeamten während der Schulwegsicherung ein Pkw-Fahrer am Finnentroper Schulzentrum aufgefallen, der bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeibekannt war. Nachdem der Vater sein Kind an der Schule aus dem Auto in den Unterricht verabschiedet hatte, hielt der Polizist den Autofahrer an und kontrollierte ihn. Dieser konnte keine gültige ...

mehr