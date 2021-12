Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Festnahme am Bahnhof Lörrach

Lörrach (ots)

Die Bundespolizei konnte am Bahnhof Lörrach einen 41-Jährigen festnehmen, der mit drei Haftbefehlen gesucht wurde. Insgesamt muss der Mann nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 110 Tagen verbüßen.

Der 41-jährige deutsche Staatsangehörige wurde, am Samstagvormittag (04.12.2021) am Bahnhof Lörrach, durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Die Überprüfung der Personalien mit dem polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass noch drei offene Haftbefehle gegen den Mann zu vollstrecken waren. Jeweils wegen Diebstahls, Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen, wurde der Mann rechtskräftig zu Geldstrafen in Höhe von insgesamt 1100 Euro verurteilt. Weil er die verhängten Geldstrafen nie bezahlte, wurden Haftbefehle durch die Gerichte erlassen. Da der 41-Jährige die geforderten Geldstrafen nicht begleichen konnte, wurde er durch die Bundespolizei festgenommen. Zur Verbüßung der insgesamt 110-tägigen Ersatzfreiheitsstrafen, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell