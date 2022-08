Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Finnentrop (ots)

Am Dienstag (30. August) gegen 07:40 Uhr ist einem Polizeibeamten während der Schulwegsicherung ein Pkw-Fahrer am Finnentroper Schulzentrum aufgefallen, der bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeibekannt war. Nachdem der Vater sein Kind an der Schule aus dem Auto in den Unterricht verabschiedet hatte, hielt der Polizist den Autofahrer an und kontrollierte ihn. Dieser konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorzeigen. Ermittlungen zufolge wurde ihm diese von einem Gericht entzogen. Zudem stellte der Polizist technische Mängel an dem Fahrzeug fest. Die Weiterfahrt wurde dem 32-Jährigen untersagt. Das Auto wurde am Anhalteort ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Die Fahrzeugschlüssel wurden an die Halterin übergeben. Gegen diese wurde gesondert eine Strafanzeige wegen Anordnens bzw. Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der technischen Mängel gefertigt.

