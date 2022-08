Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Olpe (ots)

Am Montag (29. August) hat sich gegen 12:20 Uhr im Einmündungsbereich der K 6 und der B 54 ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Pkw die Kreisstraße aus Olpe kommend in Richtung Ortsausgang. Dabei hielt er zunächst an der Rotlicht zeigenden Ampel an, um anschließend bei Grün wieder anzufahren und nach links, in Richtung Rhode einzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 23-jährige Autofahrerin die Bundesstraße aus Rhode kommend in Richtung Stachelau. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils fünfstelligen Eurobereich. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Funktionsfähigkeit der Ampel wurde vor Ort überprüft und festgestellt.

