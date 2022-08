Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Streithahn setzt "Pfefferspray" ein

Olpe (ots)

Am Samstag (27.08.2022) kam es auf dem Gehweg vor einem Imbiss in der Martinstraße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Ein 42-Jähriger und ein 51 Jahre alter Mann waren gegen 13:00 Uhr jeweils mit ihren Fahrrädern in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Als sich die Beiden in gleicher Höhe befanden, kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 42-Jährige ein Reizstoffsprühgerät einsetzte. Nachdem er das Spray ins Gesicht seines Kontrahenten gesprüht hatte, entfernte sich der Täter, meldete sich jedoch später eigenständig bei der Polizei in Olpe. Der 51-jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige.

