POL-KLE: Kleve Kellen - Einbruch in Wertstoffhof

Kleve (ots) - Vom Parkplatz der Schwanenburg an der Straße Reitbahn stahlen unbekannte Täter am Freitag (22.04.2022) zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr einen Elektroroller. Der schwarze E-Roller der Marke Mi Elektrik wird mit dem Versicherungskennzeichen 340MGT geführt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang, sowie zum Verbleib des Rollers nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 ...

