Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autofahrer biegt im großen Bogen ab

Radfahrerin stürzt

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 29 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 02.08.2022, in Gronau. Die Gronauerin war gegen 16.30 Uhr auf dem Schöttelkötter Damm in Richtung Heerweg unterwegs, als sie durch einen in die Gegenrichtung abbiegenden Autofahrer zum Ausweichen genötigt wurde, schilderte die Radfahrerin. Dabei sei sie gestürzt. Der Unbekannte sei mit einem schwarzen Auto aus dem verkehrsberuhigten Bereich Reinermanns Haar nach rechts auf den Schöttelkötter Damm abgebogen und nach dem Unfall weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell