Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Bohrmaschine aus Keller entwendet

Gronau (ots)

Ein aufgebrochenes Bügelschloss sowie ein leerer Bohrmaschinenkoffer blieben nach einem Diebstahl in Gronau zurück. Unbekannte hatten einen Kellerraum an der Enscheder Straße aufgebrochen, nachdem sie durch eine defekte Haustür das Mehrfamilienhaus ohne Schwierigkeiten betreten hatten. Sie entnahmen das elektronische Werkzeug und flüchteten. Mutmaßlich war ein Täter mit einem schwarzen Pedelec zum Tatort gefahren: dieses stand am Dienstag, 02.08.2022 gegen 20.10 Uhr vor dem Haus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gronau: Tel. (02562) 9260. (db)

