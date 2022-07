Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Baumaschinen bei Einbruch in Rohbau gestohlen

Waldbröl (ots)

Schwere Maschinen haben Unbekannte zwischen Freitag (22. Juli) und Montag (25. Juli) bei einem Einbruch in einen Rohbau auf dem Friedrich-Engelbert-Weg entwendet. In der Tatzeit zwischen 16.30 Uhr am Freitag und 6 Uhr am Montag setzten die Diebe die Zaunelemente, die die Baustelle umgeben, um. Anschließend hebelten sie die Terrassentür zum Gebäude auf. Die Unbekannten entkamen mit einer Putzmaschine, einer Förderschnecke, mehreren Metern Stromkabel und einem Schlauch. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell