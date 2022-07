Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 22-Jähriger vor Lokal angegriffen

Gummersbach (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden (23. Juli), ist ein 22-jähriger Gummersbacher von Unbekannten angegriffen worden. Der 22-Jährige war in einer Kneipe auf der Kaiserstraße. Als er gegen 3 Uhr nach draußen ging, um zu rauchen, wurde er von einem Unbekannten geschubst und stürzte. Daraus entwickelte sich eine Prügelei, bei der der Unbekannte auf den Gummersbacher einschlug. Zwei weitere Männer, die laut des Geschädigten zu dem Unbekannten gehörten, mischten sich ebenfalls ein. Als weitere Personen dazwischen gingen, entfernten sich die drei Unbekannten in unbekannte Richtung. Anschließend bemerkte der 22-Jährige, dass seine schwarze Umhängetasche samt Geldbörse und Apple AirPods fehlten. Ein Zeuge fand die bis auf ein Bahnticket geleerte Geldbörse später in der Rathausstraße. Täterbeschreibung: Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er war circa 1,70 Meter groß, hatte schwarze lockige Haare und trug ein weißes T-Shirt. Einer der anderen beiden Männer war etwa 1,65 Meter groß und von schmaler Statur. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell